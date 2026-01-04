Χανιά: 80χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από τον εγγονό του σε δύσβατο σημείο της περιοχής

Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Χανιά στην Κρήτη με θύμα έναν κτηνοτρόφο ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί (4/1/2026) όταν ο άτυχος 80χρονος κτηνοτρόφος βρισκόταν στην περιοχή Πρινές στα Χανιά όπου διατηρεί την αγροτική περιουσία του.

Κάποια στιγμή εκείνος φαίνεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να λιποθύμησε με αποτέλεσμα να καταλήξει σε δύσβατο σημείο.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ο εγγονός του ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες που ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Παράλληλα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο άνδρα με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.