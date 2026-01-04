Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χανιά: 80χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από τον εγγονό του σε δύσβατο σημείο της περιοχής

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα αλλά δεν κατάφερε να τον επαναφέρει
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Χανιά στην Κρήτη με θύμα έναν κτηνοτρόφο ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί (4/1/2026) όταν ο άτυχος 80χρονος κτηνοτρόφος βρισκόταν στην περιοχή Πρινές στα Χανιά όπου διατηρεί την αγροτική περιουσία του.

Κάποια στιγμή εκείνος φαίνεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να λιποθύμησε με αποτέλεσμα να καταλήξει σε δύσβατο σημείο.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ο εγγονός του ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως την πυροσβεστική.  Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες που ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Παράλληλα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο άνδρα με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
202
137
117
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με μεγάλη ταλαιπωρία η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - Ουρές χιλιομέτρων στον κόμβο των Βαγίων, προβλήματα και στην Πελοπόννησο
Προβλήματα εντοπίζονται σε πολλά σημεία της Εθνικής Οδού - Πιο ήρεμα είναι τα πράγματα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία και της Αταλάντης
μπλόκα
24
Newsit logo
Newsit logo