Χανιά: Αγνοείται 50χρονος ψαροντουφεκάς – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες, Τετάρτη (3/9/2025), για τον εντοπισμό 50χρονου αλλοδαπού ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας (1/9/2025) στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό των Χανίων, ο άνδρας είχε πάει στην περιοχή για υποβρύχιο ψάρεμα με ψαροντούφεκο και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Στις έρευνες συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η έρευνα γίνεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)