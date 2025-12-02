Χανιά: Άγνωστοι έκλεψαν απινιδωτή από κεντρικό δρόμο της πόλης

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, στην οδό Σκαλίδη, που προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή, που είχε τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος πρώτες βοήθειες.

Η κλοπή της συσκευής από των κεντρικό δρόμο στα Χανιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η απουσία της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην αλυσίδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι κάθε λεπτό που περνάει χωρίς τον απινιδωτή στο σημείο μειώνεται η ασφάλεια των πολιτών.

Γίνεται έκκληση από την περιφέρεια Κρήτης προς τους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή, καθώς η πράξη τους μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν παράλληλα την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Σε ανάρτηση του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης αναφέρει:

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη, στο κέντρο των Χανίων, δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη, που αγγίζει την ευαίσθητη γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ο απινιδωτής δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι περιουσιακό στοιχείο – είναι ένα εργαλείο που σώζει ζωές. Ένα εργαλείο που μπορεί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να δώσει πίσω έναν πατέρα στο παιδί του, μια μητέρα στην οικογένειά της, έναν άνθρωπο στους αγαπημένους του.

Είναι πραγματικά θλιβερό να χρειάζεται να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα: ότι τέτοιες συσκευές βρίσκονται σε δημόσιους χώρους για όλους μας, για οποιονδήποτε μπορεί να βρεθεί ξαφνικά σε κίνδυνο. Το σοβαρότερο είναι πως εκείνοι που το έκλεψαν ίσως δεν αντιλαμβάνονται πως, με την πράξη τους, ίσως στερήσουν τη ζωή όχι μόνο σε έναν συνάνθρωπό μας, αλλά ακόμα και σε έναν δικό τους άνθρωπο, σε κάποιον που αγαπούν.

Η απουσία του απινιδωτή αφήνει πλέον ένα κενό – όχι μόνο στο σημείο όπου ήταν τοποθετημένος, αλλά στην αλυσίδα προστασίας που η Περιφέρεια Κρήτης έχει προσπαθήσει με κόπο να δημιουργήσει. Κάθε λεπτό που ο απινιδωτής λείπει από το σημείο του, είναι ένα λεπτό που η κοινωνία μας είναι λιγότερο ασφαλής.

Ελπίζουμε βαθιά πως ο απινιδωτής θα επιστραφεί και πως όσοι πήραν αυτή την απερίσκεπτη απόφαση θα συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της πράξης τους. Γιατί το δικαίωμα στη ζωή είναι ιερό – και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το θέτει σε κίνδυνο».