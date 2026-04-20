Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο – Στο νοσοκομείο το θύμα

Η επίθεση έγινε λίγο πριν ο 50χρονος ξεκινήσει το τελευταίο δρομολόγιο της βάρδιάς του
Πληθαίνουν οι επιθέσεις σε οδηγούς λεωφορείων και άλλων ΜΜΜ με τους επαγγελματίες να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας τους. Αυτή τη φορά, θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας οδηγός ηλεκτρικού λεωφορείου στα Χανιά.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (17.03.2026) μέσα στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων, στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Χανιά. Ο οδηγός κατήγγειλε πως κουκουλοφόρος τον χτύπησε άγρια λίγο πριν ξεκινήσει το τελευταίο δρομολόγιο της βάρδιας του.

Ο 50χρονος οδηγός, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα μιας και τα τραύματά του στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα βαθιά.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται το κίνητρο της επίθεσης να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
165
100
91
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η «εξίσωση» με τους ενοίκους του Airbnb, τα κινητά τηλέφωνα και τα χρήματα του 66χρονου πίσω από τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά
Το γεγονός που προκαλεί αρκετά ερωτήματα είναι γιατί ο 66χρονος έδωσε τόσο εύκολα τα χρήματα, αλλά και για ποιο λόγο η 19χρονη επέλεγε να συνομιλεί μαζί του μέσω του whatsapp κι ενώ βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο
Η 19χρονη Μυρτώ
Η περίεργη τετράδα στην παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων, τα αναπάντητα ερωτήματα και η ψευδής κλοπή της μηχανής
Η κάτοχος της μηχανής και ο σύντροφός της αποκάλυψαν ότι είχαν νοικιάσει παράνομα τη μοτοσικλέτα στον 16χρονο οδηγό, ώστε να μπορεί να εργάζεται ως διανομέας σε γνωστή αλυσίδα καφέ
Στον εισαγγελέα ο ανήλικος οδηγός της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων
Σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - «Θα πίνουμε νερό και αίμα, να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων κοπαδιών»
Να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών και να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού, ζητούν οι κτηνοτρόφοι - Για την κατάσταση ενημερώνονται πολιτικοί που επισκέπτονται το νησί
Κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο, εμποδίζοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών από τα επιβατηγά πλοία της γραμμής, στο λιμάνι της Μυτιλήνης
