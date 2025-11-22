Ελλάδα

Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ο ίδιος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του είναι ακόμα άγνωστη
τρακτέρ
Το τρακτέρ του ηλικιωμένου / φωτό ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 22/11/2025), στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε περιοχή ανάμεσα στα σύνορα των νομών Χανίων – Ρεθύμνου, αφού άνδρας φαίνεται να καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Ο άτυχος άνδρας έκανε αγροτικές εργασίες σε χωράφι κοντά στα Δράμια Χανίων, όταν υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες κατέληξε κάτω από τις ρόδες του τρακτέρ του. 

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν καθώς και το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο που είναι το νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ekriti.gr, για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου,  φαίνεται ότι έχει απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του και η κατάσταση είναι κρίσιμη.

