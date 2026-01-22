Ελλάδα

Χανιά: Απόκοσμο σκηνικό από την κακοκαιρία – Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς

Παρόμοιες εικόνες παρατηρούνται συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης μετά από περιόδους έντονης κακοκαιρίας
Αφροί από τα μανιασμένα κύματα στην Παλαιοχώρα Χανίων
Αφροί από τα μανιασμένα κύματα στην Παλαιοχώρα Χανίων

Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιούργησε η κακοκαιρία στην Παλαιοχώρα Χανίων με την παραλία Κριός να γεμίζει αφρούς.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μανιασμένα κύματα στην παραλία Κριός στην Παλαιοχώρα Χανίων, τα οποία σκέπασαν την ακτή με πυκνό λευκό αφρό, δημιουργώντας εικόνες που τράβηξαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσικό και οφείλεται στην έντονη αναταραχή της θάλασσας. Τα μεγάλα κύματα μεταφέρουν στην ακτή οργανική ύλη, όπως φυτοπλαγκτόν, φύκια και αποσυντιθέμενα υλικά, τα οποία, σε συνδυασμό με τον αέρα, σχηματίζουν αφρό που ξεβράζεται στην παραλία.

Παρόμοιες εικόνες παρατηρούνται συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης μετά από περιόδους έντονης κακοκαιρίας, όταν οι ισχυροί άνεμοι και ο κυματισμός δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση του φαινομένου.

xania paralia
Το φαινόμενο οφείλεται στη διαταραχή της θάλασσας
xania paralia
Παρόμοιες εικόνες παρατηρούνται συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές μετά από έντονη κακοκαιρία

Όπως και να έχει οι εικόνες που δημιουργήθηκαν στην παραλία Κριός της Παλαιόχωρας Χανίων, μετά την κακοκαιρία της Τετάρτης ήταν εντυπωσιακές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυτοθυσία μαθητών στη Νέα Μάκρη: Μπήκαν σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έσωσαν ζευγάρι ηλικιωμένων
Τρεις μαθητές βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι άλλοι δύο σήκωσαν και μετέφεραν τον άνδρα, ο οποίος αδυνατούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο ήταν γεμάτο καπνό
Κάποιοι από τους μαθητές που έδωσαν τοι ηλικιωμένο ζευγάαρι
Βροχές και καταιγίδες ξανά το απόγευμα στην Αττική - Live η πορεία της κακοκαιρίας, οι 7 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο
Συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη των έντονων φαινομένων - Βροχές αναμένονται και σήμερα το απόγευμα στην Αττική
Βροχή
«Οι πέτρες έρχονταν με δύναμη και την χτυπούσαν», λέει ο άνθρωπος που έσωσε την γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα
Viral μέσα, σε μια στιγμή, έγινε το βίντεο με την παράσυρση της γυναίκας, λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο όπου ξεψύχησε η 56χρονη - Η περιγραφή του ανθρώπου που την έσωσε από τον χείμαρρο και το βίντεο ντοκουμέντο
Πλημμυρισμένος δρόμος 5
Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές απεγκλωβισμού της 56χρονης που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα
Στο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες και κάτοικοι να περικυκλώνουν το μοιραίο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να απεγκλωβίσουν την γυναίκα, τη στιγμή που τα ορμητικά νερά τους χτυπούν με μανία
Η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
29
Newsit logo
Newsit logo