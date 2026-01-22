Χανιά: Απόκοσμο σκηνικό από την κακοκαιρία – Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς

Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιούργησε η κακοκαιρία στην Παλαιοχώρα Χανίων με την παραλία Κριός να γεμίζει αφρούς.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μανιασμένα κύματα στην παραλία Κριός στην Παλαιοχώρα Χανίων, τα οποία σκέπασαν την ακτή με πυκνό λευκό αφρό, δημιουργώντας εικόνες που τράβηξαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσικό και οφείλεται στην έντονη αναταραχή της θάλασσας. Τα μεγάλα κύματα μεταφέρουν στην ακτή οργανική ύλη, όπως φυτοπλαγκτόν, φύκια και αποσυντιθέμενα υλικά, τα οποία, σε συνδυασμό με τον αέρα, σχηματίζουν αφρό που ξεβράζεται στην παραλία.

Παρόμοιες εικόνες παρατηρούνται συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης μετά από περιόδους έντονης κακοκαιρίας, όταν οι ισχυροί άνεμοι και ο κυματισμός δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση του φαινομένου.

Όπως και να έχει οι εικόνες που δημιουργήθηκαν στην παραλία Κριός της Παλαιόχωρας Χανίων, μετά την κακοκαιρία της Τετάρτης ήταν εντυπωσιακές.