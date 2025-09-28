Ελλάδα

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν 63χρονο που προσπάθησε να αυτοκτονήσει – Τον βρήκαν με την θηλιά στον λαιμό

Λίγο πριν την απόπειρα αυτοκτονίας, ο 63χρονος έστειλε αποχαιρετιστήριο μήνυμα σε συγγενή του
Περιπολικό
Χάρις στο 112 που ενεργοποίησε συγγενής του, σώθηκε ένας άνδρας τελευταία στιγμή, που προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, στα Χανιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο ο 63χρονος αποφάσισε να προχωρήσει στην αυτοκτονία.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 63χρονος έστειλε μήνυμα στον συγγενή του «φεύγω από τη ζωή». Τότε ο δεύτερος ενεργοποίησε το 112 με αποτέλεσμα να ενημερωθεί αμέσως η αστυνομία των Χανίων για τις προθέσεις του 63χρονου. Μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκονταν στο σπίτι του αποτρέποντας την αυτοκτονία.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 63χρονο με την θηλιά περασμένη στον λαιμό του. Αφού του την έβγαλαν, ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο 63χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ελλάδα
