Χανιά: Δικηγόρος υπεξαίρεσε 142.000 ευρώ από το νοσοκομείο – Έπαιρνε χρήματα και μετά την σύνταξή του

«Βρέθηκα σε ανάγκη» ισχυρίστηκε ο δικηγόρος - Ο 75χρονος φέρεται πως τα χρησιμοποίησε για να χτίσει σπίτι
Διάδρομος νοσοκομείου
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Για πάνω από 10 χρόνια εκμεταλλευόταν το ενοίκιο ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος του νοσοκομείο Χανίων, ο δικηγόρος της μονάδας. Ο 75χρονος ομολόγησε ότι έπαιρνε τα χρήματα αλλά δεν τα έδινε ποτέ στο ίδρυμα και καταδικάστηκε την Τετάρτη (10.12.2025) για υπεξαίρεση.

Ο 75χρονος είχε κρατήσει συνολικά 142.000 ευρώ που κανονικά έπρεπε να αποδώσει στο νοσοκομείο Χανίων όπου εργάζονταν ως δικηγόρος. Ενώπιων δικαστηρίου, αποκάλυψε την υπεξαίρεση και ισχυρίστηκε πως βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη. Υποσχέθηκε να επιστρέψει όλο το ποσό αν και μέχρι στιγμής έχει καταβάλλει τα 20.000 ευρώ.

Η υπεξαίρεση, αφορά την περίοδο 2010 έως 2020.

«Βρήκαμε ότι τα χρήματα κατευθύνονταν σε δικό του προσωπικό λογαριασμό. Αφού το ανακαλύψαμε, μας είπε ότι θα μας πληρώσει, φυσικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τον Ιούνιο του 2025, πιεζόμενος από το δικαστήριο κατέβαλε 20.000 ευρώ» ανέφερε στην κατάθεσή του, ο διοικητής του ιδρύματος, Γιώργος Μπέας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του, ο δικηγόρος συνέχισε να παίρνει τα χρήματα ακόμα και μετά την σύνταξή του, χρησιμοποιώντας τα για να χτίσει σπίτι.

«Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Η μισθώτρια μας είπε ότι πλήρωνε ανελλιπώς από το 2010 όλα τα μισθώματα 1.200 ευρώ τον μήνα, τα οποία κατέβαλλε στον δικηγόρο, ο οποίος της παρουσιαζόταν ως εντολοδόχος του νοσοκομείου» ανέφερε.

Αφορμή για να ξεσκεπαστεί η υπόθεση υπεξαίρεσης στάθηκε ο θάνατος της ιδιοκτήτριας του ακινήτου.

«Άρχισα να ψάχνω το 2018 με αφορμή το ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που στεγάζονται δομές ψυχικής υγείας, ήθελαν τα ακίνητά τους Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι υπήρχε κακή διαχείριση», ανέφερε η Σοφία Ελευθεριάδου ως μέλος του ΔΣ.

Πληροφορίες από zarpanews.gr

Ελλάδα
