Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που έπεσε στα βράχια, στους Αγίους Αποστόλους

Έσπασε το πόδι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7 το βράδυ της Τετάρτης (22/4/26) στους Αγίους Αποστόλους, στα Χανιά, μετά από πτώση τουρίστα στα βράχια,  στην παραλία Ιγκουάνα.

Ο τουρίστας, κατά την πτώση του στα Χανιά έσπασε το πόδι του ενώ τραυματίστηκε και στο κεφάλι.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες του kriti360.gr, έπεσε στο σημείο όπου υπάρχει μια μικρή σπηλιά. Ο άνδρας αιμορραγούσε, αλλά μετά από λίγο ανασύρθηκε και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Ειδοποιηθήκαμε γύρω στις 7 το απόγευμα για πτώση αλλοδαπού στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Ήταν ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, έπεσε σε τρύπες στα βράχια.

Σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ μετά από αρκετή προσπάθεια τον ανασύραμε. Είχε εμφανή τραύματα, πιθανόν σπασίματα και αιμορραγούσε στο κεφάλι. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του. Τον παραδώσαμε στο ασθενοφόρο», δήλωσε ο πυρονόμος Σταύρος Γεραιουδάκης.

