Χανιά: Φωταγωγήθηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ελλάδας

Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους οι οποίοι γιόρτασαν τη φωταγώγηση του δέντρου
δέντρο
Το δέντρο που φωταγωγήθηκε στα Χανιά / Φωτό zarpanews.gr

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ευλλάδα, είναι γεγονός και φωταγωγήθηκε πλέον στα Χανιά της Κρήτης. Το δέντρο έχει ύψος 45 μέτρα και βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που τοποθετήθηκε σε πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, στον Ομαλό, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά, φώτισε το δάσος και προσέφερε ένα μαγευτικό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (21/12/2025) λοιπόν, δόθηκε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου, το οποίο «αγγίζει» τα 45 μέτρα.

Η εκδήλωση και φωταγώγηση του δέντρου πραγματοποιήθηκε δίπλα στο parking του φαραγγιού της Σαμαριάς, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη που διασκέδασαν με την ψυχή τους στο πάρτι που ακολούθησε.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, φαγητό, ποτό, καθώς και ένα εντυπωσιακό stage με μουσική. Στη μουσική βρίσκονται οι γνωστοί Dj BobDk και Παναγιώτης Γατζιδάκης.

Το σημείο που φωταγωγήθηκε το δέντρο
Το σημείο που φωταγωγήθηκε το δέντρο / Φωτό patris.gr
Η εκδήλωση κατά την φωταγώγηση του δέντρου
Η εκδήλωση κατά την φωταγώγηση του δέντρου / Φωτό patris.gr
Φωτό patris.gr
Φωτό patris.gr

Το πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

