Χανιά: Κατσικάκι έπεσε σε στέρνα 7 μέτρων – Το έσωσε η Πυροσβεστική

Οι πυροσβέστες έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για να σώσουν το κατσικάκι
Οι πυροσβέστες που έσωσαν το κατσικάκι
Οι πυροσβέστες που έσωσαν το κατσικάκι

Οι πυροσβέστες ήταν οι ήρωες για ένα μικρό κατσικάκι στα Χανιά που έπεσε μέσα σε στέρνα 7 μέτρων.

Το κατσικάκι, βρέθηκε εγκλωβισμένο σε μια στέρνα παλιού σπιτιού στην περιοχή του Παϊδοχωρίου στον Αποκόρωνα στα Χανιά με τους τους πυροσβέστες της Π.Υ. Βρυσών, να είναι οι φύλακες άγγελοί του και να το σώζουν

Το ζωντανό είχε παγιδευτεί και ήταν αδύνατο να απεγκλωβιστεί καθώς η στέρνα είχε αρκετά μεγάλο βάθος που έφτανε τα 7 μέτρα.

Διάσωση κατσικιού
Photo / flashnews.gr

Διάσωση κατσικιού

Τη διάσωση του ζώου ανέλαβαν πυροσβέστες που χρησιμοποιώντας μια σκάλα, σχοινιά αλλά και μια αναπνευστική συσκευή κατάφεραν να κατέβουν στη στενή και βαθιά στέρνα και να βγάλουν το κατσικάκι σώο και ασφαλές και να το παραδώσουν στον ιδιοκτήτη του.

