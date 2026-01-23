Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε καραμπόλα έξω από δημοτικό σχολείο – Τραυματίστηκαν 3 άτομα

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή σε χωριό των Χανίων, καθώς ένας μεθυσμένος οδηγός την Πέμπτη (22.1.26) έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από δημοτικό σχολείο την ώρα που περίμεναν γονείς και κηδεμόνες για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης (22.1.26) αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου στο δημοτικό σχολείο Κουνουπιδιανών στα Χανιά, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι γονείς είχαν σταθμεύσει έξω από το σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους όταν ηρεμία διακόπηκε απότομα.

Ένας 47χρονος οδηγός, υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν μια γιαγιά με το εγγονάκι της. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε την παρασύρση δύο ακόμα σταθμευμένων οχημάτων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί καραμπόλα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με γονείς και παρευρισκόμενους να ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων τη γιαγιά και το εγγονάκι, καθώς και έναν ακόμη τραυματία οδηγό, όλοι με ελαφρά τραύματα, ενώ οι γιατροί τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Η Τροχαία Χανίων εντόπισε τον 47χρονο υπαίτιο του ατυχήματος και τον υπέβαλε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,70mg/l αλκοόλ, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25mg/l. Οι αστυνομικοί του κατάσχεσαν το δίπλωμα, την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος, ενώ του επέβαλαν πρόστιμο άνω των 1.000 ευρώ.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στα κρατητήρια, ενώ αναμένεται να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα Χανίων.