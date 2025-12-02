Χανιά: Μπήκαν στο σπίτι 52χρονου, τον απείλησαν με μαχαίρι, του πήραν 3000 ευρώ, αγροτικό και χρηματοκιβώτιο

Τον τρόμο έζησε ένας άνδρας στα Χανιά, όταν άγνωστοι μπούκαραν στο σπίτι του για να τον ληστέψουν.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας 01.12.2025, όταν ληστές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους απείλησαν με μαχαίρι έναν 52χρονο μέσα στο σπίτι του στο Νιο Χωριό, στον Αποκόρωνα Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 52χρονος περιγράφει πως 2 άνδρες κουκουλοφόροι, με full face μάσκες, εισέβαλαν στο σπίτι του και του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3000 ευρώ.

Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο, ενώ στη συνέχεια πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.