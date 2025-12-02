Ελλάδα

Χανιά: Μπήκαν στο σπίτι 52χρονου, τον απείλησαν με μαχαίρι, του πήραν 3000 ευρώ, αγροτικό και χρηματοκιβώτιο

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Τον τρόμο έζησε ένας άνδρας στα Χανιά, όταν άγνωστοι μπούκαραν στο σπίτι του για να τον ληστέψουν.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας 01.12.2025, όταν ληστές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους απείλησαν με μαχαίρι έναν 52χρονο μέσα στο σπίτι του στο Νιο Χωριό, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 52χρονος περιγράφει πως 2 άνδρες κουκουλοφόροι, με full face μάσκες, εισέβαλαν στο σπίτι του και του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3000 ευρώ.

Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο, ενώ στη συνέχεια πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
94
89
72
71
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για Τουρκία: «Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο»
«Προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη», τόνισε ο Δημήτριος Χούπης - Τα συμπεράσματα από τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και η νέα εποχή στον στρατό από την τεχνολογία στα συστήματα
Δημήτριος Χουπής
11
Newsit logo
Newsit logo