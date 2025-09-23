Ελλάδα

Χανιά: Νεκρή 73χρονη από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Σπίτι
Στάχτες και αποκαΐδια στο σπίτι του θύματος

Τραγικό τέλος για μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Χανιά, όταν το σπίτι της άρπαξε φωτιά, τα ξημερώματα της Τρίτης (23.09.2025).

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο σπίτι στα Χανιά στις 02:55 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με το σοκαριστικό θέαμα: η 73χρονη γυναίκα είχε εγκλωβιστεί και ήταν χωρίς τις αισθήσεις της.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνολικά συμμετείχαν 3 υδροφόρα οχήματα και ακόμη 2 βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό.

Το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά ενώ ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς.

