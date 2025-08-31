Χανιά: Σερβιτόρος έσωσε πελάτισσα από πνιγμό – Χρησιμοποίησε την γνωστή λαβή «Heimlich»

Μία σωτήρια επέμβαση έκαναν εργαζόμενοι σε μία ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά της Κρήτης, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής (29/8/2025) έσωσαν από πνιγμό πελάτισσα του καταστήματος.

Όπως κατέγραψε και η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, ένας από τους πελάτες που έτρωγε στο κατάστημα εστίασης στα Χανιά, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό, όταν φαγητό του “κάθισε” στον λαιμό.

Ευτυχώς, κάποιοι από τους εργαζομένους στο κατάστημα, ήξεραν πως να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και όπως φαίνεται στο βίντεο, έτρεξαν κατευθείαν προς το μέρος της κυρίας, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας την λαβή «Heimlich», όπως λέγεται επιστημονικά, η οποία αφορά ενήλικες.

Ευτυχώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφεραν να απελευθερώσουν την αναπνευστική της οδό από την τροφή και η γυναίκα γλίτωσε από τα χειρότερα.

Κάτι τέτοια περιστατικά, αποδεικνύουν την σπουδαιότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών.