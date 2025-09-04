Χανιά: Στον ανακριτή υπό δρακόντεια μέτρα τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι 3 δικογραφίες και ο τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων

Στον ανακριτή έφτασαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025) οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι – μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Έξω από τα δικαστήρια των Χανίων συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, υποστηρίζοντας την αθωότητά τους.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, οι πρώτοι 9 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα στα Χανιά, ξεκινώντας έναν μαραθώνιο απολογιών που αναμένεται να ρίξει φως στα σκοτεινά παρασκήνια της υπόθεσης για την εγκληματική οργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δεκαεπτά συλληφθέντες, μέρος των 48 ατόμων που έχουν ήδη προσαχθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Στον πυρήνα των διώξεων βρίσκεται η κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές εστιάζουν και σε επιμέρους κακουργήματα: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η δικογραφία αποκαλύπτει ένα δαιδαλώδες δίκτυο παρανομίας, με στοιχεία που προκύπτουν από πολύμηνες έρευνες, υποκλοπές συνομιλιών και καταγραφές οικονομικών συναλλαγών που δείχνουν το μέγεθος και το εύρος της δράσης της οργάνωσης στα Χανιά.

Μάλιστα, σε τρεις ξεχωριστές δικογραφίες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της ανάκρισης για την εγκληματική οργάνωση των Χανίων, όπου φέρεται να εμπλέκεται τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων, ανάμεσά τους υψηλόβαθμος κληρικός (πρώην Ηγούμενος) αστυνομικοί, επιχειρηματίες και ένας δικηγόρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ήδη στην υπόθεση έχουν μπει ήδη τρεις ανακριτές ενώ οι τρεις δικογραφίες θα χωριστούν ως εξής:

Εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών

Εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς

Σκάνδαλο με εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας της Αγίας Τριάδας στον Σταυρό

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης, κληθείς να σχολιάσει την σχεδιαζόμενη επίθεση σε βάρος δικηγόρου, τόνισε πως σε αυτήν την φάση δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια, κάνοντας λόγο για «μια σοβαρή υπόθεση σε εξέλιξη, με χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, ενώ ο αριθμός των φερόμενων κατηγορουμένων θα είναι τριψήφιος».

«Θα εξεταστεί κάθε πράξη, δεν θα ήθελα να λάβω θέση σε αυτή τη χρονική στιγμή, να γνωρίζετε ότι εκ μέρους της δικαστικής εξουσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να γίνει ό,τι είναι να γίνει όπως πρέπει» ανέφερε.

Στο μεταξύ, η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ενώ και στον χώρο της εισαγγελίας έχουν αναπτυχθεί πρωτοφανή μέτρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ταυτόχρονες στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις

Η υπόθεση, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πήρε διαστάσεις από χθες τα ξημερώματα, όταν η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε πολλά σημεία της Κρήτης.

Μάλιστα έφοδος πραγματοποιήθηκε τη νύχτα και μέσα στις φυλακές της Αγιάς, όπου ελέγχθηκαν κελιά, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικές ουσίες, καθώς 16 από τους συλληφθέντες είναι ήδη κρατούμενοι.

Η αστυνομική επιχείρηση χαρακτηρίζεται «άκρως επιτυχημένη» από τις αρχές, οι έφοδοι ξεκίνησαν ταυτόχρονα στις 05:50 το πρωί, αποτρέποντας κάθε πιθανή αντίδραση. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις για τη σύλληψη των δεκάδων μελών της οργάνωσης έγιναν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή ακόμη και ανδρών της ΕΚΑΜ και παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ περικύκλωσαν χωριό ανατολικά των Χανίων και εισέβαλαν στο σπίτι 25χρονου, όπου εντοπίστηκαν πιστόλια και πολεμικά τουφέκια. Σε άλλη επιχείρηση, εκτός Χανίων, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά όπλα και οχήματα.

Τα κέρδη της συμμορίας «ξεπλένονταν» με επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, beach bars και άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες των αστυνομικών σε σπίτια εμπλεκομένων βρέθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης θεωρείται από τις πλέον σοβαρές των τελευταίων ετών.

Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις αρχές, δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επιχειρηματίες αλλά και ένστολοι, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο και δύο στρατιωτικοί, ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας, ακόμα και κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορούνται για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς εντοπίζονται συνεχώς νέα ευρήματα που ενδέχεται να εμπλέξουν περισσότερα πρόσωπα.

Τα κινητά τηλέφωνα «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού με νόμιμες επισυνδέσεις, φέρεται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε».

Αστυνομικοί οι οποίοι είχαν πάρει μετάθεση από την Αθήνα στην Κρήτη κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Στην συνέχεια, μέσω παρακολουθήσεων, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Αφορμή για την έρευνα, της ΕΛ.ΑΣ, ήταν η έκρηξη στο σπίτι αστυνομικού, που ερευνούσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Από τους 48 συλληφθέντες, οι 12 είναι στη φυλακή καθώς είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι υπόλοιποι 36 αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος είναι δύο αδέρφια, γνωστά στις αρχές, ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, beach bar και άλλων καταστημάτων.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε πως «σε ό, τι αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ τόνισε ότι «κατά καιρούς κάποιοι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει την αστυνομία και κάποιοι έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί βρίσκονται μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να οδηγήσεις 48 ανθρώπους στη δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου εύκολο και να εξιχνιάσεις ένα τόσο μεγάλο κύκλωμα. Μιλάμε για 8 μήνες έρευνας, καταλαβαίνετε πόσα στοιχεία έχουν προκύψει. Θα δούμε ποιες θα είναι οι διώξεις γιατί αναφέρονται και κάποια πρόσωπα της εκκλησίας».

Για τον κληρικό και τον ρόλο του δήλωσε πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό. Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων».

Η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την βομβιστική επίθεση που είχε γίνει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024, ενέργεια που αποδίδεται σε αντεκδίκηση από εμπόρους ναρκωτικών, αλλά και μετά τη σύλληψη – ένα χρόνο αργότερα στα Χανιά- Κρητικού με κοκαΐνη και βαρύ οπλισμό.

Από τις παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων ατόμων, ανάμεσά τους και κρατούμενος φυλακών, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων, κατάφεραν να αποκαλύψουν τη δράση του πολυπλόκαμου κυκλώματος.

Ανοίγει και εκκλησιαστική υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανοίγει και μία εκκλησιαστική υπόθεση αυτή της πώλησης 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Τζαγκαρόλων σε ξένο επενδυτικό όμιλο από έναν εκ των δυο αδερφών που είναι οι βασικοί ύποπτοι στην υπόθεση πώλησης σε ξένο Trust έναντι του ποσού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό η διάσταση ξεκινά τώρα να ερευνάται, αφού αναφέρεται σε επισυνδέσεις. Φαίνεται να υπήρχε και μία προσπάθεια να συμμετέχουν στα ανώτατο κλιμάκια της εκκλησίας άνθρωποι που ήταν εξοικειωμένοι με το κύκλωμα των δραστών.

Σημειώνεται ότι οι επίσημες ανακοινώσεις απο την ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά θα γίνουν αύριο το πρωί.