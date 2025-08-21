Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Συνελήφθη 53χρονος που παρίστανε ιερέα και αστυνομικό – Κατηγορείται για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη στο έρευνας για κλοπές σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Πλατανιά
Σύλληψη
Ένας 53χρονος συνελήφθη χθες (20/08/2025) στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια έρευνας από τις αστυνομικές αρχές που ερευνούσε καταγγελίες για κλοπές σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Πλατανιά.

Ο 53χρονος συνελήφθη στα Χανιά για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αφού σύμφωνα με το cretalive.gr, διαπιστώθηκε ότι εμφανιζόταν άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως αστυνομικός

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του 53χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ράσο και άλλα είδη ένδυσης ιερέα, εκκλησιαστικά είδη, εικόνες, ενώ εντοπίστηκαν και ρούχα με διακριτικά της ΕΛΑΣ.

Επίσης στην κατοχή του εντοπίστηκαν αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, ξίφος, χειροπέδες κ.α.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες (20.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για κλοπές σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και αντιποίησης ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού, χθες (20.08.2025) από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 53χρονος και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α)
  • Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)
  • Έξι (6) εκκλησιαστικές εικόνες
  • Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο
  • Τέσσερα (4) μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ
  • Ένα ζεύγος χειροπέδων,
  • Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού
  • Μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ
  • Μια επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων
  • Ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος)
  • Ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ,
  • Ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ
  • Ένα αστυνομικό πηλίκιο και (2) αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛ-ΑΣ
  • Δύο (2) αεροβόλα όπλα
  • Έξι (6) πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια
  • Ένα (1) ξίφος
  • Τρία (3) μαχαίρια

