Χανιά: Συνελήφθη 53χρονος που παρίστανε ιερέα και αστυνομικό – Κατηγορείται για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Ένας 53χρονος συνελήφθη χθες (20/08/2025) στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια έρευνας από τις αστυνομικές αρχές που ερευνούσε καταγγελίες για κλοπές σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Πλατανιά.

Ο 53χρονος συνελήφθη στα Χανιά για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αφού σύμφωνα με το cretalive.gr, διαπιστώθηκε ότι εμφανιζόταν άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως αστυνομικός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του 53χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ράσο και άλλα είδη ένδυσης ιερέα, εκκλησιαστικά είδη, εικόνες, ενώ εντοπίστηκαν και ρούχα με διακριτικά της ΕΛΑΣ.

Επίσης στην κατοχή του εντοπίστηκαν αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, ξίφος, χειροπέδες κ.α.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες (20.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για κλοπές σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και αντιποίησης ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού, χθες (20.08.2025) από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 53χρονος και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: