Χανιά: Τροχαίο με αυτοκίνητο να «σκαρφαλώνει» κάθετα σε τοίχο, φωτογραφίες

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν μέσω 112 για το σημείο του τροχαίου ατυχήματος
«Βουτιά» έκανε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) ένα αυτοκίνητο στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών. Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην πλευρά του ρεύματος κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένας νεαρός Ουκρανός οδηγός, κατά την έξοδο από τον κόμβο Μουρνιών στα Χανια έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να πέσει από ύψος στον δρόμο που βρισκόταν από κάτω και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σιβρισαρίου και Σκαμάγκα.

Οι αρχές που ειδοποιήθηκαν μέσω 112 για το περιστατικό, έσπευσαν στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Ευτυχώς ο οδηγός δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά.

Τέλος, σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο.

