Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο από νέα κλοπή σε τουριστικό κατάστημα της παλιάς πόλης

Γυναίκα φαίνεται σε βίντεο να κλέβει ρούχο που νωρίτερα είχε βγάλει από την κρεμάστρα
Κλοπή από κατάστημα ενδυμάτων
Κλοπή από κατάστημα ενδυμάτων στα Χανιών (zarpanews.gr)

Δεύτερο περιστατικό κλοπής από τουριστικό κατάστημα στην παλιά πόλη των Χανιών καταγράφηκε μέσα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το βράδυ της Πέμπτης (29/08/2025), σε τουριστικό κατάστημα ενδυμάτων επί της οδού Κονδυλάκη, στην παλιά πόλη των Χανίων, μια γυναίκα φαίνεται να κλέβει ρούχο που νωρίτερα είχε βγάλει από την κρεμάστρα.

Αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό κλοπής μέσα σε μια εβδομάδα, αφού στις 22 Αυγούστου 2025, τέσσερις κοπέλες έκλεψαν πουκάμισο από τουριστικό κατάστημα, επίσης επί της οδού Κονδυλάκη.

