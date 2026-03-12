Ελλάδα

Χάος στην Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων: Στο ένα ενεπλάκη και μηχανή της ΕΛΑΣ – Ένας τραυματίας

Λόγω του ατυχήματος μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή
Κηφισίας
Κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 12.03.2026 στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το ένα από τα ατυχήματα συνέβη στο τούνελ της Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας δικυκλιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένα περιστατικό εμπλέκεται και μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

 

Λόγω του ατυχήματος μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
86
85
66
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΣΕ: Κλείνει επ’ αόριστον η γραμμή του Οδοντωτού λόγω φυσικών φαινομένων και κατολισθήσεων
Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές, ενώ έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου
Οδοντωτός
Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στην Ημαθία - Από θαύμα γλίτωσε μια πεζή που παρασύρθηκε
Αυτοκίνητο κινούνταν πάνω σε διαχωριστική γραμμή, άνοιξε δεξί φλας για να στρίψει και να παρκάρει, χωρίς όμως να ελέγξει πίσω του όπου ερχόταν ένα μηχανάκι το οποίο συγκρούστηκε με το όχημα και παρέσυρε τη γυναίκα
Ημαθία
10
Newsit logo
Newsit logo