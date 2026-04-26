Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος» – Επιβάτης άναψε τσιγάρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Μέσα στο πλοίο έγινε πανικός με τους επιβάτες να γίνονται λούτσα.
Η στιγμή που έπεφτε το νερό από το σύστημα πυρόσβεσης

Aναστάτωση προκλήθηκε στο πλοίο «Νήσος Σάμος» το βράδυ της Παρασκευής (24/4/2026), κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο στον εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το kalloninews, εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο, ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός.

Μέσα στο πλοίο έγινε χαμός με τους επιβάτες να γίνονται… λούτσα και να φωνάζουν.

Παράλληλα, το νερό προκάλεσε και υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
59
56
50
49
