Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Πότε είναι η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη του χειμώνα. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025 αναμένεται στις 21 Δεκεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αστρονομικό γεγονός που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη νύχτα και τη συντομότερη ημέρα ολόκληρου του χρόνου, στο βόρειο ημισφαίριο. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο μάλιστα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του χειμώνα καθώς από εκείνο το 24ωρο και μετά, οι ημέρες αρχίζουν και μεγαλώνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Ηλιοστασίου, ο ήλιος θα βρεθεί στο χαμηλότερο σημείο της ουράνιας πορείας του με αποτέλεσμα εκείνη η ημέρα να διαρκεί λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου.

Από την άλλη η νύχτα επεκτείνεται στο μέγιστο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι ημέρες αποκτούν περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας που σταδιακά οδηγούν το βόρειο ημισφαίριο στο Θερινό Ηλιοστάσιο του Ιουνίου.

Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, σε πολλούς πολιτισμούς και παραδόσεις, γιορτάζεται ως σύμβολο της επιστροφής του φωτός και της ανανέωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλές κοινωνίες μάλιστα θεωρούσαν πως είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τους μήνες που θα έπονται.

Η εξήγηση πίσω από το Χειμερινό Ηλιοστάσιο

Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο παρατηρείται όταν ο άξονας της Γης παρουσιάζει κλίση περίπου 23 μοιρών και 26 λεπτών σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς του. Αυτή ακριβώς η κλίση ευθύνεται για τη δημιουργία των 4 εποχών.

Τους πρώτους 6 μήνες του χρόνου -από την εαρινή ισημερία τον Μάρτιο μέχρι τη φθινοπωρινή ισημερία τον Σεπτέμβριο-, το βόρειο ημισφαίριο στρέφεται περισσότερο προς τον Ήλιο, με αποκορύφωμα κλίσης την 21η Ιουνίου όπου είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο.

Από την άλλη, το β’ εξάμηνο του χρόνου, το βόρειο ημισφαίριο απομακρύνεται από τον Ήλιο, με το μέγιστο της απόκλισης να συμβαίνει στις 21 Δεκεμβρίου, την ημέρα του Χειμερινού Ηλιοστασίου.