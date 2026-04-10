Χειροπέδες για εκρηκτικά και εκατοντάδες κροτίδες πριν το Πάσχα – Μπαράζ επιχειρήσεων από την ΕΛΑΣ

Μπαράζ συλλήψεων για κροτίδες, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα και εκρηκτικά σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις που αποκάλυψαν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων υλικών.

Στην Αιτωλοακαρνανία και τον Πύργο Ηλείας, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες και μία γυναίκα, με τις αρχές να σχηματίζουν σε βάρος τους δικογραφίες για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και όπλων, αφού βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων πυροτεχνήματα, κροτίδες και άλλα.

Στο Μεσολόγγι, κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια υπόπτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αποθήκη 58 κροτίδες, περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών υλών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας αλλά και εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή πυροτεχνημάτων. Σε δεύτερο σπίτι στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν ακόμα 65 φωτοβολίδες και ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Την ίδια στιγμή, στον Πύργο Ηλείας, έρευνα σε κατάστημα γυναίκας αποκάλυψε 17 κουτιά που περιείχαν συνολικά 400 κροτίδες, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών.

Παράλληλα, νέα σύλληψη έγινε την Μεγάλη Τετάρτη 08.04.2026 και στο Κιλκίς, όπου 54χρονη εντοπίστηκε να διατηρεί παράνομα βεγγαλικά και φωτοβολίδες. Κατά τον έλεγχο στο κατάστημά της κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και ένα καπνογόνο, ενώ στην κατοικία της βρέθηκαν ακόμη πέντε βεγγαλικά.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε όλη τη χώρα, ενόψει των ημερών του Πάσχα, προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη διακίνηση και χρήση επικίνδυνων πυροτεχνημάτων.