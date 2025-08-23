Χειροπέδες σε 4 διακινητές που μετέφεραν 21 μετανάστες σε Ροδόπη και Έβρο

3 διαφορετικά περιστατικά διακίνησης μεταναστών, αντιμετώπισαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές της Ροδόπης, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας.

Οι 4 διακινητές (3 αλλοδαποί και 1 Έλληνας) πιάστηκαν να μεταφέρουν συνολικά 21 παράτυπους μετανάστες με σκοπό να προωθηθούν στο εσωτερικό της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτοι 2 διακινητές πιάστηκαν στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής να μεταφέρουν μέσα σε αυτοκίνητο 6 μετανάστες. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, για το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλοπή στις αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία ανήκει σε άλλο όχημα και είχε δηλωθεί η κλοπή της στα μέσα του περασμένου μήνα.

Στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός οδηγώντας νταλίκα. Επιχείρησε να περάσει στη χώρα, ωστόσο σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια συσκευής ανίχνευσης καρδιακών παλμών, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν κρυμμένοι 7 παράνομοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 3η σύλληψη έγινε στην επαρχιακή οδό του Έβρου, καθώς πιάστηκε ένας αλλοδαπός διακινητής, να μεταφέρει παράνομα με το αυτοκίνητό του 8 μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τυχερού και Διδυμοτείχου.