Ελλάδα

Χειροπέδες σε 40χρονο για φωτιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρησμούς

Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές
Φωτιά
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Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για φωτιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα (17/08/2026) στην Τροιζήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άνδρας ηλικίας 40 ετών, φέρεται να προκάλεσε, γύρω στις 04:09, φωτιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα στην Τροιζήνα.

Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την εξέταση του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.

Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τον εν λόγω δράστη υπήρχαν και άλλες εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2024.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εν λόγω δικογραφία με τους 9 εμπρησμούς συσχετίζεται με την εμπλοκή του στο πρόσθετο περιστατικό.

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