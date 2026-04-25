Ελλάδα

Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικής τέχνης για δωροληψία: Ζητούσε χιλιάρικα για να στήνει αγώνες

Χειροπέδες σε διαιτητή αγώνων πολεμικής τέχνης που κατηγορείται για δωροληψία, πέρασαν αστυνομικοί, το μεσημέρι της Παρασκευής (24.04.2026).

Οι έρευνες για την δωροληψία από τον διαιτητή, ξεκίνησαν μετά από πληροφορίες ότι ο άνδρας ζήτησε 2.000 ευρώ για να πειράξει τα αποτελέσματα αθλητών ώστε να μπουν στην Εθνική Ομάδα και να πάρουν περισσότερα μόρια για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από την έρευνα που έγινε, αποδείχθηκε πως στο ξενοδοχείο όπου είχε κάνει κράτηση ο κατηγορούμενος, έφτασε για εκείνον δέμα που περιείχε 1.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo