Ελλάδα

Χειροπέδες σε δυο άτομα για εμπρησμούς σε Αττική και Εύβοια

Από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για φωτιές, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση
Φωτιά
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, 39χρονος συνελήφθη σήμερα 20 Αυγούστου στην Ανατολική Αττική, από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής, για πρόκληση φωτιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 7:15 έκανε χρήση γυμνής φλόγας (με αναπτήρα), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων.

Επιπλέον, 42χρονος συνελήφθη σήμερα από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Νέος Πύργος, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας-Αιδηψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο. Στον 42χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Τέλος, η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
266
90
78
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με αγώνες από Stoiximan Super League, EuroLeague, Premier League, Bundesliga, Serie A και διοργανώσεις UEFA!
Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει...
Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με αγώνες από Stoiximan Super League, EuroLeague, Premier League, Bundesliga, Serie A και διοργανώσεις UEFA!
Newsit logo
Newsit logo