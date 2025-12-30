Χειροπέδες σε τρεις 15χρονους για ληστεία σε βάρος 59χρονης στην Αχαρνών

Για ληστεία κατά συναυτουργία κατηγορούνται τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 ετών που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Αχαρνών, το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.25).

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται, το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή των Αχαρνών, προσέγγισαν μια 59χρονη και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών και τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Παράλληλα, συνελήφθη και μια 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.