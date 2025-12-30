Ελλάδα

Χειροπέδες σε τρεις 15χρονους για ληστεία σε βάρος 59χρονης στην Αχαρνών

περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Για ληστεία κατά συναυτουργία κατηγορούνται τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 ετών που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Αχαρνών, το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.25).

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται, το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή των Αχαρνών, προσέγγισαν μια 59χρονη και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών και τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Παράλληλα, συνελήφθη και μια 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
359
329
135
122
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Ο 60χρονος σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην υπερήλικη μητέρα του, να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία και ακολούθως να εβαλε φωτιά στο διαμέρισμα
Δολοφονία της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου
Οι δικαστικές υποθέσεις που «σημάδεψαν» το 2025: Η γυναικοκτονία – σύμβολο, τα Τέμπη και η δικαστική «ταφόπλακα» για Φιλιππίδη και Πισπιρίγκου
Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η τραγωδία των Τεμπών, η φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι δίκες Πισπιρίγκου και Φιλιππίδη και η σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου ήταν οι δικαστικές υποθέσεις της χρονιάς
Δικαστήριο
Newsit logo
Newsit logo