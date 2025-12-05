Συμβαίνει τώρα:
Χίος: Δραματική διάσωση μητέρας και γιου μετά από φωτιά σε σπίτι – Συγκλονιστικό βίντεο

Από τη φωτιά μητέρα και γιος είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά η ζωή τους είναι εκτός κινδύνου
Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Εξαιτίας της φωτιάς στη Χίο εγκλωβίστηκαν στο μπαλκόνι του σπιτιού μια 53χεονη μητέρα μαζί με τον 24χρονο γιο της.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες και την μητέρα και τον γιο που κινδύνευαν.

Από τη φωτιά είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά η ζωή τους είναι εκτός κινδύνου.

Η πυροσβεστική έσβησε γρήγορα τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε σε άλλα σπίτια.

Ελλάδα
