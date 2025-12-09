Ελλάδα

Χολαργός: Κυνική παραδοχή ενός εκ των δραστών της επίθεσης στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ», ήταν τα λόγια του σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί
Ένας από τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι κατά 14χρονου στον Χολαργό
Ένας από τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι κατά 14χρονου στον Χολαργό

Με κυνικό τρόπο ομολογεί την πράξη του μέσα από τα social media ένας τους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι κατά 14χρονου στον Χολαργό.

Ο 14χρονος μετά ένα ραντεβού – παγίδα στον Χολαργό βρέθηκε τραυματισμένος, καθώς οι δυο δράστες τον χτύπησαν με μαχαίρι εξαιτίας διαφορών που είχαν στα social media.

Ενας από τους δράστες μάλιστα δεν δίστασε να ανεβάσει και ένα βίντεο στα social media. Σε αυτό με προκλητικό τρόπο αναφέρεται στη πράξη του και τα βάζει με τους δημοσιογράφους, γιατί δεν έδωσαν τον ακριβή αριθμό από τις μαχαιριές που έδωσαν προς τον ανήλικο.

«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω» είναι τα λόγια εκ ενός δραστών σε ανάρτηση στα social media. 

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν.

«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν τσακωμό δεν φταίει μόνο ένας» λέει στο βίντεο ο δράστης και αποκαλύπτει ότι και του ίδιου κατά το παρελθόν του είχαν στήσει ενέδρα.

 «Ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ», ήταν τα λόγια του.

Μετά την επίθεση μάλιστα, οι δύο δράστες 17 και 19 ετών οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ανέβασαν στα social media φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας.

Ο 14χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

