Χολαργός: Τα μηνύματα της κοπέλας «δόλωμα» στον 15χρονο για το αιματηρό ραντεβού – «Τον τσιμπήσαμε στα πόδια» λέει ο δράστης για τις μαχαιριές

Τα μηνύματα τα οποία αντάλλαξε με την κοπέλα που από ότι φαίνεται έπαιξε το παιχνίδι του δολώματος για να κλειστεί το ραντεβού στον Χολαργό με θύμα τον 15χρονο που δέχθηκε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που έστελνε επί τρεις ημέρες η κοπέλα στον 15χρονο μηνύματα για να συναντηθούν στον Χολαργό, προσποιούνταν ότι είχε χειρουργηθεί και ότι θα κερνούσε την έξοδο με το συνομιλητή της.

Σε ένα από τα μηνύματα φαίνεται να λέει η 20χρονη: «Θα βγούμε καμιά βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από το Νοσοκομείο» και συνεχίζει: «Αλλά οι δυο μας ρε μπρο, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο» και καταλήγει: «Επειδή όταν με ρώτησες στο Live πότε θα βγούμε δεν μπορούσα να μιλήσω ελεύθερα μέσα στο live ρε συ κατάλαβες;».

Σε άλλα μηνύματα λέει: «Ρε ηλίθιε τι βγαζεις screen σε live μου και μου το στέλνουν εμένα πρώην μου και μου λένε τι είναι αυτά» και συνεχίζει:

«Έχεις κάψει ρε καμμένε; Θες να γα@@@εις ή μου φαίνεται; Ο kurv δεν είμαι καμιά πιτσιρίκα, γαμη@@νε» και καταλήγει: «Σου έχω μιλήσει τούμπανα, έχουμε κάνει τις πλάκες μας και όλα και τώρα βγάζεις εσύ συνομιλίες; Χαχαχα ρε μαλ@@α commando εγώ φταίω που βουλώνω στόματα σε άτομα που σε κράζουν».

Σε αλλά μηνύματα, η 20χρονη προσπαθεί να τον πείσει να βρεθούν με το πρόσχημα ότι έχει χρήματα.

«Πήρα 100 ευρώ θα πάμε να φάμε.. θα πάμε να φάμε ή θα πάμε σπίτι μου;» και συνεχίζει «και επίσης όπως σου είπα δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον Lo@@@@ γιατί αύριο θα δούμε πόσα αρχ@@@@ κουβαλάει ο Lo@@@@».

Έπειτα, αφού έφτασε το Σάββατο η 20χρονη φαίνεται να καλεί ασταμάτητα τον 15χρονο στο Instagram για να «κλείσουν» στα σίγουρα το ραντεβού, αλλά ο 15χρονος τελευταία στιγμή της αλλάζει το ραντεβου από Νέα Ιωνία της το αλλάζει για Χαλάνδρι και λέει:

«Αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι» και απαντάει η 20χρονη «Δεν κάνει να πάω μακριά πολύ, γιατί είμαι χειρουργημένη ρε μαλ@@@ σου λέω».

Στην συνέχεια ο 15χρονος της ακυρώνει το ραντεβού αλλά η 20χρονη συνεχίζει να προσπαθεί να τον μεταπείσει με το πρόσχημα ότι θα του πάρει φαγητό. «Έλα ρε μην γαμ@@@@, έλα κάνε μου την χάρη, εγω που θα σου πάρω φαγητό, έλα ξεκόλλα» και ο 15χρονος της απαντάει «Δεν μπορώ, με τι να έρθω εκεί. Αστο καλύτερα, πάω Χολαργό».

Αφου τελικά της το ακυρώνει το ραντεβού ο 15χρονος, ξεκινάει να τον καλεί ασταμάτητα στο Instagram και να μιλάνε σε κλήση και τελικά να κλείνουν νέο ραντεβού στον Χολαργό.

«Ρε μα@@@, τι με στήνεις τελευταία στιγμή, έκατσα ντύθηκα τόση ώρα για να έρθεις» μετά μιλάνε σε κλήση και της απαντάει ο 15χρονος «πάμε για καφέ» και λίγη ώρα μετά βρίσκονται λίγο πιο δίπλα από το καφέ.

«Τον τσιμπήσαμε λίγο στο πόδι»

Λίγες ώρες μετά από το βίντεο που ανέβασε στο Tiktok ο ένας από τους δράστες του επεισοδίου μιλάει στο newsit.gr και υποστηρίζει ότι το θύμα ήταν αυτό που τους απείλησε αρχικά με κατσαβίδι.

«Είναι αλήθεια μέχρι ένα σημείο μέχρι εκεί που λέει ότι του στήσανε καρτέρι. Τα άλλα που λένε ότι του δώσαμε 6-7 μαχαιριές είναι ψέματα και δεν ξέρω γάντι τα έχουν πει. Το σώματα του το αποδεικνύει. Αν δεν βλέπαμε μαχαίρι η αν δεν απειλούμασταν δεν θα γινόταν όλο αυτό και βλέπαμε ότι λυνόταν με τα λόγια» λέει στο newsit.gr ο ένας από τους δύο δράστες και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Αυτός μας έχει βρίσει έχει βγάλει τις οικογένεια μας στο τικ τοκ και μας έχει απειλεί ότι θα έρθει στο σπίτι μας. Πήγα να του μιλήσουμε για να το λύσουμε και αυτό έβγαλε κατσαβίδι. Για να το παίξει μάγκας στις κοπέλες, αυτός με πλησίασε- εγώ το ήξερα ότι είχε μαχαίρι γιατί μου το είπαν οι κοπέλες»

Τελειώνοντας αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του είχαν πάει στο σημείο για να μιλήσουν για τις διαφορές τους.

«Μπήκε ο φίλος του το έπιασε και του έκοψε με την λεπίδα λίγο στο δάχτυλο και ενώ του λέγαμε να κάτσει κάτω δεν άκουγε και αναγκαστήκαμε να τον τσιμπήσουμε λίγο στο πόδι. Αυτά που λέει ότι έχει 6-7 μαχαιριές δεν έχει γίνει ποτέ. Εμείς το κάναμε αυτό για να μην φάμε την μαχαίρια, πήγαμε πρώτοι για να μιλήσουμε και να το λύσουμε».