Χολαργός: Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία – Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 46χρονος με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Η σύλληψή του έγινε στον Χολαργό.

Ο 46χρονος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στο σπίτι του στο Χολαργό, οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο ίντερνετ.

Στο σπίτι του βρέθηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η έρευνα στο σπίτι του έγινε παρουσία εισαγγελέα όπου κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Ο άνδρας είχε δημιουργήσει σελίδα στα social media μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα το 2013 είχε απασχολήσει τις αρχές και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από διεθνή συνεργασία, καθώς η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από σήμα της Europol. Βρέθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης.

Το σήμα προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας.