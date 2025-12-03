Ελλάδα

Χωρίς ταξί η Αθήνα μέχρι την Παρασκευή: Παρατείνεται η απεργία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές
Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (05.12.2025), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές. Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης οι απεργοί οδηγοί ταξί έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών για να διαμαρτυρηθούν.

Ωστόσο εκεί επικράτησε ένταση λίγο πριν από τις 14:00 έξω από την πύλη του υπουργείο, όταν οδηγοί ταξί επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο ζητώντας να μιλήσουν με τους αρμόδιους για τα αιτήματά τους.

Δυνάμεις των ΜΑΤ, που ήταν παρατεταγμένες στο σημείο, τους απέτρεψαν κάνοντας χρήση χημικών, γεγονός που κλιμάκωσε το ήδη τεταμένο κλίμα.

