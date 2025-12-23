Χριστούγεννα: Sold out στις γιορτές τα μπουζούκια – Έως και 5.000 ευρώ το πρώτο τραπέζι στις μεγάλες πίστες της Αθήνας

Τι και αν εκτοξεύονται οι τιμές στα μπουζούκια κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων, οι μεγάλες πίστες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι sold out, με τον κόσμο να επιλέγει να γιορτάσει ακούγοντας τα αγαπημένα του ονόματα

Έτσι, ασφυκτικά γεμάτα αναμένεται να είναι τα μπουζούκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την εορταστική περίοδο, παρά το ότι στα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ανεβάζουν κατακόρυφα τις τιμές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», για να πάει μία παρέα στο πρώτη τραπέζι θα χρειαστεί να δώσει ακόμη και 5.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η διαθεσιμότητα είναι πλέον περιορισμένη και αφορά συγκεκριμένες ημερομηνίες και καλλιτεχνικά σχήματα, με πολλές βραδιές να έχουν ήδη γίνει sold out.

Οι μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφουν υψηλή πληρότητα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση που φέρνει η γιορτινή έξοδος των ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλλιτέχνες Διαθεσιμότητα Τιμές / Όροι Άννα Βίσση Sold out όλες οι ημέρες – έξτρα πρόγραμμα 31/12 1ο τραπέζι: 5.000€ Αντώνης Ρέμος / Μέλισσες Sold out 24/12, 25/12, 1/1 – διαθέσιμο μόνο 31/12 Από 150€/άτομο (600€/4 άτομα), 1ο τραπέζι ~ 5.000€ Κωνσταντίνος Αργυρός / Δέσποινα Βανδή Sold out 24/12, 25/12, 31/12 – διαθέσιμο μόνο 1/1 Ποτό: 20€ (24–25/12), 40€/2 ποτά (31/12) • 1ο τραπέζι ~ 4.000€ Νατάσα Θεοδωρίδου / Σάκης Ρουβάς Sold out όλες τις ημέρες Καναπές / Σουίτα: 4.000€ • 1ο τραπέζι: 4.000€ Γιώργος Μαζωνάκης Sold out όλες τις ημέρες 1ο τραπέζι: 4.000€ Πέτρος Ιακωβίδης / Ρία Ελληνίδου Διαθεσιμότητα: 24/12, 31/12, 1/1 Special φιάλη: 250€–350€/4 άτομα • 31/12: 100€–150€/άτομο Νίκος Βέρτης / Λίλα Διαθεσιμότητα όλες τις ημέρες 1ο τραπέζι από 2.000€ • Φιάλες: 190€–270€/4 άτομα Νίκος Οικονομόπουλος Διαθεσιμότητα 24/12, 25/12, 1/1 – μόνο τραπέζια 31/12 31/12: 125€/άτομο • Φιάλες: 220€–375€/4 άτομα

Επιπλέον, στα νυχτερινά σχήματα Γονίδης – Πλούταρχος, οι τιμές για τις φιάλες διαμορφώνονται στα 200 ευρώ για απλή φιάλη (ανά 4 άτομα), 240 ευρώ για special και 300 ευρώ για premium. Το ποτό στο μπαρ κοστίζει 15 ευρώ τις Παρασκευές, με το δεύτερο ποτό στα 10 ευρώ, ενώ τα Σάββατα η τιμή ανεβαίνει στα 20 ευρώ, με το δεύτερο ποτό και πάλι στα 10 ευρώ. Εξαίρεση αποτελεί η βραδιά της 31ης Δεκεμβρίου, όπου ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 60 ευρώ ανά άτομο ενώ στη δεύτερη σειρά έχει ελάχιστη κατανάλωση 150 ευρώ ανά άτομο.

Στο σχήμα Σαμπάνης – Μακρόπουλος, η απλή φιάλη κοστίζει 200 ευρώ (ανά 4 άτομα), η special 250 ευρώ και η premium 300 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12) ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 60 ευρώ ανά άτομο, με τη διαθεσιμότητα να είναι περιορισμένη.

Για το σχήμα Λιόλιου – Νικηφόρος, η τιμή της απλής φιάλης ανέρχεται στα 180 ευρώ για 4 άτομα, της special στα 220 ευρώ και της premium στα 270 ευρώ. Η διαθεσιμότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με ελάχιστα κενά να υπάρχουν μόνο για απλές φιάλες.