Χρυσή Αυγή: Η εισαγγελέας απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά – Επίθεση Λαγού στους δικαστές

«Όχι» στην αναγνώριση ελαφρυντικών στους 27 καταδικασθέντες για συμμετοχή ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που δεν έλαβαν ελαφρυντικό πρωτόδικα, είπε στην πρότασή της η εισαγγελέας της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Η Κυριακή Στεφανάτου ζήτησε να μην αναγνωριστεί ελαφρυντική περίσταση σε κανέναν από τους καταδικασθέντες σε δεύτερο βαθμό για συμμετοχή ή διεύθυνση στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, στον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά, τους συνεργούς του και τους πέντε καταδικασμένους για την απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου ψαρά, Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Επίθεση Λαγού στους δικαστές

Πιστός στην προσφιλή του τακτική, ο Γιάννης Λαγός, που είναι παρών στη διαδικασία, αντέδρασε και εξαπέλυσε φραστική επίθεση στους δικαστές και την εισαγγελέα.

«Γελοιοποιήστε μέχρι την τελευταία μέρα… Συνεχίστε το θέατρο… Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε…», φώναζε ο τελεσίδικα καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πρώην ευρωβουλευτής.

Η εισαγγελική λειτουργός, κατά την αγόρευσή της, τόνισε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος έχει επιδείξει έκνομη συμπεριφορά ήδη από το 1979. Για τον πυρηνάρχη Περάματος, Αναστασιο Πανταζή, είπε ότι έχει καταδίκες για σωματικές βλάβες, λιποταξία και φοροδιαφυγή και ένας ακόμα καταδικασθείς, έχει καταδίκη για σωματικές βλάβες. Για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες η εισαγγελέας ανέφερε ότι δεν αρκεί η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου, για την αναγνώριση ελαφρυντικών, ειδικά για αδικήματα κατά της ζωής. «Η τέλεση εγκλημάτων με ρατσιστικό κίνητρο απαιτεί θρασύτητα», κατέληξε η κ. Στεφανάτου.

Πρωτόδικα, μόλις 13 από τους 42 είχαν λάβει ελαφρυντικό.

15 μπαίνουν φυλακή

Σε περίπτωση που οι δικαστές, υιοθετήσουν την εισαγγελική πρόταση για μη χορήγηση ελαφρυντικών, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιβολή υψηλότερης ποινής σε ορισμένους και την επιστροφή στη φυλακή ή την είσοδο στη φυλακή για πρώτη φορά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν οι πέντε δικαστές αποφασίσουν να αυξήσουν την ποινή στους 12 καταδικασθέντες, για τους οποίος ασκήθηκε εισαγγελική έφεση μετά την πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Πρόκειται για τους 7 τελεσίδικα καταδικασθέντες ως μέλη του διευθυντηρίου της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππα, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο και Άρτεμη Ματθαιόπουλο. Όλοι πλην του τελευταίου πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια κάθειρξη, ενώ πλέον, μετά την εισαγγελική έφεση είναι αντιμέτωποι με το «ταβάνι» της ποινής, που είναι τα 15 έτη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, κάποιοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να επιστρέψουν στη φυλακή, καθώς έχουν ήδη αποφυλακιστεί, έχοντας εκτίσει τα 3/5 αυτής. Οι μόνοι που παραμένουν κρατούμενοι είναι ο Γιάννης Λαγός, ο Ηλίας Κασιδιάρης και φυσικά, ο Γιώργος Ρουπακιάς, εκτίοντας ποινή ισοβίων για την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Τον ίδιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν και οι πέντε καταδικασθέντες για την απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου ψαρά, Αμπουζίντ Εμπάρακ. Όλοι τους πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ποινές από 7 έως 10 χρόνια κάθειρξη και χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού «φλερτάρουν» με ποινή έως 15 χρόνια κάθειρξη.

Αυτοί που σίγουρα βλέπουν τα κάγκελα της φυλακής είναι οι πέντε καταδικασθέντες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ποινές από 5-7 χρόνια κάθειρξη με αναστολή και δεν έκαναν μια ημέρα πίσω από τα σίδερα. Ανάμεσά τους είναι η σύζυγος Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια και ο πρώην βουλευτής, Δημήτρης Κουκούτσης.

Αν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, διατηρήσει αυτό το ύψος ποινών για τους έξι, τότε είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να μπουν για πρώτη φορά στη φυλακή, 12,5 χρόνια μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.