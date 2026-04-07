Υπάλληλος φυλακών έφερνε ναρκωτικά και συσκευές ατμίσματος κάνναβης από ΗΠΑ, Ισπανία, Βρετανία, φωτογραφίες

Παράνομες δουλειές έκανε ένας σωφρονιστικός υπάλληλος στην Αττική. Έφερνε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν ναρκωτικά και συσκευές ατμίσματος κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου.

Όπως έγινε γνωστό τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) από την ΕΛΑΣ, ο συγκεκριμένος σωφρονιστικός υπάλληλος άρχισε να αποκαλύπτεται όταν από το Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από ΗΠΑ που περιείχε συνολικά 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης, καθώς και ένα ακόμη δέμα, προερχόμενο από τη Βρετανία με πιθανόν ναρκωτικά σε πάστα και υγρή μορφή.

Ακολούθησε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών κατά την οποία συνελήφθη ο υπάλληλος φυλακών, ενώ κατά την έρευνα, από την κατοχή του και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 7 γυάλινα βάζα με κάνναβη σε μορφή πάστας λευκού χρώματος, μεικτού βάρους 239 γραμμαρίων,

* νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης (διαλυμένο), μεικτού βάρους 32 γραμμαρίων,

* 7 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων,

* νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους7 γραμμαρίων,

* νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο κάνναβη σε μορφή πάστας, μεικτού βάρους 1,6 γραμμαρίων,

* 14 συσκευές ατμίσματος κάνναβης,

* 7 αμπούλες κάνναβης,

* 2 σύριγγες κάνναβης,

* πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι μετά τη σύλληψη, σε αποθήκες εταιρίας ταχυδρομείου εντοπίστηκαν ακόμη δύο δέματα με τον ίδιο παραλήπτη, τα οποία συνολικά περιείχαν 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης και γυάλινο βάζο με κάνναβη, μικτού βάρους 42 γραμμαρίων.

Ο δράστης οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.