Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά

Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά / skiathoslife

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2206), σε δασική έκταση στην Σκιάθο.  Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε στην περιοχή του Πλατανιά.

Η φωτιά ξέσπασε στις 17:20 σε πευκοδάσος στη Σκιάθο, μετά από την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί και την επέμβαση από αέρος είναι υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα στο μέτωπο εμφανίζεται βελτιωμένη, ωστόσο οι εναέριες ρίψεις συνεχίζονται, προκειμένου να περιοριστούν πλήρως οι εστίες και να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση.

Οι πρώτες πληροφορίες από τοπικές πηγές αναφέραν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη περιοχή και ότι ζητήθηκε άμεσα εναέρια συνδρομή, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και να περιοριστεί το μέτωπο όσο υπάρχει ακόμη επιχειρησιακό φως.

Δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo