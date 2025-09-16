Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Άνδρο: Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» στην Παλαιόπολη

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου ξέσπασε γύρω στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25).
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Άνδρο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η πρώτη ανακοίνωση της πυροσβεστικής:
Η φωτιά έκαιγε σε δύσβατο σημείο και οι άνεμοι ήταν ισχυροί, κοντά στον οικισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.
Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»
Αναλυτικά το μήνυμα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Παρακαλείται να παραμείνουν όλοι σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.