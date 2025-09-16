Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Άνδρο: Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» στην Παλαιόπολη

Επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η φωτιά στην Άνδρο
Η φωτιά στην Άνδρο

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου ξέσπασε γύρω στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Άνδρο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η πρώτη ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Η φωτιά στην Άνδρο
Η φωτιά στην Άνδρο / φωτό από enandro.gr
Άνδρος φωτιά
φωτό από enandro.gr
φωτιά
φωτό facebook πυρκαγιά ενημέρωση

Η φωτιά έκαιγε σε δύσβατο σημείο και οι άνεμοι ήταν ισχυροί, κοντά στον οικισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Αναλυτικά το μήνυμα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παρακαλείται να παραμείνουν όλοι σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

