Υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης το ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas – Πώς το κατέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στις 20.30 το βράδυ της Τετάρτης (22/4/26) «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν έκαναν ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas…

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» τράβηξαν προπαγανδιστικό βίντεο και πήραν υπό τον έλεγχο τους το ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο οδήγησαν στο νησί Λαράκ.

Υπενθυμίζεται ότι το Epaminondas χτυπήθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/4/26) και προκλήθηκαν ζημιές ωστόσο «το πλοίο δεν είχε κρατηθεί».

Πληροφορίες για το ελληνόκτητο πλοίο έδωσε νωρίτερα, μιλώντας στο CNN ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Το ελληνόκτητο πλοίο, δέχτηκε επίθεση το πρωί της Τετάρτης 22.04.2026, όμως όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δεν είχε καταληφθεί και δεν κινδύνευε να βυθιστεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν δεχτεί πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.