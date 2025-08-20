Υψηλός κίνδυνος για φωτιά την Πέμπτη – Σε «κίτρινο» συναγερμό 16 περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Πέμπτη (21.8.2025), σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στα “κίτρινα”, δηλαδή με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:

Αττική, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Δωδεκάνησα, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Αχαΐα, Ηλεία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.