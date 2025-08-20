Ελλάδα

Υψηλός κίνδυνος για φωτιά την Πέμπτη – Σε «κίτρινο» συναγερμό 16 περιοχές

Ο χάρτης που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία
Σημείο φωτιάς
Σημείο φωτιάς / EUROKINISSI)

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Πέμπτη (21.8.2025), σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στα “κίτρινα”, δηλαδή με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:
Αττική, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Δωδεκάνησα, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Αχαΐα, Ηλεία

Χάρτης πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κρήτη: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» ανοιχτά της Σητείας – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης του ναυαγίου
Μετά από εβδομάδες που παρέμενε ημιβυθισμένο, το πλοίο παρουσίασε απότομη κλίση προς τα δεξιά – Οι αρχές ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία απομάκρυνσης καθώς θεωρείται ναυτιλιακός κίνδυνος
Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη
Newsit logo
Newsit logo