Ύστατο χαίρε στην Ειρήνη Μαρινάκη – Σήμερα η κηδεία της σπουδαίας Πειραιώτισας

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα στις 12:00 συγγενείς και φίλοι αλλά και όλος ο Πειραιάς στην Ειρήνη Μαρινάκη, μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της την περασμένη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Όσοι την γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία, μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου έχει πλημμυρίσει από στεφάνια από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Μεταξύ άλλων στεφάνια έχουν στείλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το Όραμα Ελπίδας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Βασίλης Κικίλιας, η Μάνια Λούβαρη, ο Γιώργος Λούβαρης, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Θάνος Πλεύρης, η Capital ship man, η Alter ego media, ο Γιάννης και η Δέσποινα Βρέντζου, οι παίκτες του Ολυμπιακού, η Nottingham forest FC, ο Thrylos 24, ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο Νίκος Αναστασιαδης τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο ναό λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνει δωρεά στους παρακάτω φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857

EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035

ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».