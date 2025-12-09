Ζάκυνθος: Στον Πύργο το πίτμπουλ που κατασπάραξε τον μικρό Λίο – Την Τετάρτη η κηδεία του παιδιού

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου προσπαθεί να κατανοήσει όλα όσα έγιναν στο χωριό Άγιος Λέοντας, όπου ένα μικρό παιδί, μόλις 2 ετών έχασε τη ζωή του όταν τον κατασπάραξε το πίτμπουλ που φιλοξενούσαν προσωρινά.

Η κηδεία του μικρού Λίο θα γίνει την Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου στις 15:00 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, το πίτμπουλ που σκότωσε το μικρό παιδί μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

Όλα έγιναν μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, όταν το παιδί έφυγε για ένα λεπτό από τα μάτια των γονιών του και βρέθηκε κοντά στον σκύλο. Ξαφνικά ο σκύλος άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, και κυρίως στην περιοχή του λαιμού.

Την ώρα της επίθεσης, ο πατέρας κατέβαλε απεγνωσμένη προσπάθεια να απεγκλωβίσει το παιδί από τα σαγόνια του ζώου. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο μικρός Λίο έχασε τη μάχη με τον θάνατο.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.

Η οικογένεια φρόντιζε τα αδέσποτα ζώα της γειτονιάς προσφέροντάς τους καταφύγιο. Πριν 2 μήνες ειδοποίησαν τους γονείς για ένα παρατημένο πίτμπουλ. Άμεσα οι δυο γονείς αποφάσισαν να το φροντίζουν, καθώς όπως λένε ήταν ετοιμοθάνατο. Σκοπός της οικογένειας ήταν να το δώσουν στη συνέχεια για υιοθεσία, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει την ανείπωτη τραγωδία…