Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου ξεκόλλησε και τραυμάτισε 16χρονο μαθητή

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Μπασκέτα σχολείου
Μία μπασκέτα σε σχολείο στου Ζωγράφου αποκολλήθηκε και τραυμάτισε έναν 16χρονο μαθητή. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για συνεχή έλεγχο και σωστή συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία.

Ο 16χρονος που τραυματίστηκε από την μπασκέτα στο προαύλιο σχολείου στου Ζωγράφου, τη γλίτωσε με μία γρατζουνιά στον μηρό.

Ο μαθητής «κάρφωσε» στο καλάθι και αμέσως μετά η μπασκέτα υποχώρησε με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

 

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

