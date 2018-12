Το πετρέλαιο “τσίμπησε” 1%

Εξάλλου σημαντικός παράγοντας αύξησης των τιμών ήταν και η διαταραχή στην εξαγωγή πετρελαίου της Λιβύης, καθώς τοπικές πολιτοφυλακές κατέλαβαν το μεγαλύτερο πετρελαϊκό πεδίο της χώρας, στην El Sharara.

Έτσι το Brent crude διαμορφωνόταν στα $60,89 το βαρέλι στις 02:12 GMT, καταγράφοντας άνοδο 69 σεντς, ή 1,15% από το τελευταίο κλείσιμο.

Το αργό U.S. West Texas Intermediate (WTI) κυμάνθηκε στα $52,25 το βαρέλι, μια άνοδος των 60 σεντς, ή 1,2%.

Η αυξητική τάση στις τιμές του “μαύρου χρυσού” ήρθε ως επιστέγασμα μιας ευρύτερης ανόδου στα χρηματιστήρια της Ασίας, μετά και από την δήλωση του Προέδρου Τραμπ στο Reuters ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προκειμένου να εξομαλυνθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Εντούτοις, βασικός παράγοντας για τις πετρελαϊκές αγορές είναι η απόφαση του ΟΠΕΚ την περασμένη εβδομάδα, από κοινού μια κάποιες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες μη μέλη του Οργανισμού, όπως η Ρωσία, να περικόψουν την παραγωγή τους κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η τράπεζα ΑΝΖ ανακοίνωσε σήμερα (12/12) ότι “οι περικοπές εκ μέρους του ΟΠΕΚ πρόκειται να σταθεροποιήσουν την αγορά.”

Οι τιμές του αργού έχασαν το 1/3 της αξίας τους μεταξύ Οκτωβρίου και μέχρι την ημέρα ανακοίνωσης των περικοπών στην παραγωγή.

Εντούτοις, μερικοί οικονομικοί αναλυτές υποδεικνύουν πως ενδεχομένως η συμφωνία αυτή για περικοπές στην παραγωγή αργού μπορεί και να μην έχει τα αναμενόμενα από τον ΟΠΕΚ αποτελέσματα.

Ο αναλυτής επί θεμάτων Ενέργειας της Συμβουλευτικής FGE, Fereidun Fesharaki αναφέρει σε σημείωμά του ότι περικοπές από τον ΟΠΕΚ και μια σειρά άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ανεπαρκείς the OPEC-led cuts would likely be “ανεπαρκής για να μειώσει σημαντικά τα αποθέματα εντός της προκαθορισμένης περιόδου των τριών μηνών, ήτοι μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019”.

Συμπερασμαστικά, η FGE θεωρεί ότι οι τιμές “πιθανότατα θα κυμανθούν στα 55-60 δολ. ανά βαρέλι για το Brent, ενώ για το αργό WTI αυτές μάλλον θα οριοθετηθούν περί τα 5-10 δολάρια χαμηλότερα από την παρούσα τάση ανά βαρέλι.”

Εξάλλου, την περικοπή παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ την υποσκάπτει η αντίστοιχη δραματική αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ, σε επίπεδα ρεκόρ που έφτασαν τα 11,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Κάπως έτσι οι ΗΠΑ στην εκπνοή του 2018 καθίστανται ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως, προσπερνώντας την Ρωσία και στην Σαουδική Αραβία, με έναν ετήσιο μέσο όρο παραγωγής της τάξης των 10,88 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Παράλληλα, οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν ότι η αυξανόμενη παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα στο άμεσο μέλλον προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αναπροσαρμογές της προσφοράς από την ομάδα OPEC +,”.

Πηγή: CNBC.com