DEMO: Η Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) φέρνει πιο κοντά την φαρμακευτική αυτονομία της Ελλάδας και της ΕΕ

Η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις για να εδραιωθεί ως ερευνητικός κόμβος στον φαρμακευτικό κλάδο, καθώς διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όπως η ισχυρή υποδομή και το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.

Καθοριστικό ρόλο, όμως, παίζουν οι δυναμικοί και πρωτοποριακοί «παίκτες» στην φαρμακευτική Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), όπως η κορυφαία ελληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO, που ήδη εφαρμόζει πολυεπίπεδες επενδύσεις, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

Για τα ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις προσδοκίες, τις προκλήσεις και τις συνεργασίες που καλλιεργεί, μιλά στο Newsit.gr η κυρία Μάγδα Ξένου, R&D Director της DEMO.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα αυτή τη στιγμή για το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της DEMO; Είναι σε εξέλιξη ένα project στο οποίο έχετε βάλει όλες σας τις δυνάμεις;

Όλες οι προσπάθειες του R&D της DEMO έχουν στρατηγικά εστιάσει στην ανάπτυξη πρώτων υλών και τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, χημικής αλλά και βιολογικής προέλευσης, με στόχο την ενίσχυση της φαρμακευτικής αυτονομίας της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης τελικών φαρμακευτικών προϊόντων χημικής προέλευσης το τελευταίο διάστημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, νέων, καινοτόμων συστημάτων χορήγησης ενεσίμων φαρμάκων τα οποία θα ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Δουλεύουμε εντατικά σε βελτιωμένες και καινοτόμες φαρμακοτεχνικές μορφές, με σκοπό την κάλυψη εκκρεμών κλινικών αναγκών και τη διευκόλυνση του επαγγελματία υγείας και του ασθενή.

Πώς καταφέρνετε να ισορροπήσετε την ανάγκη για καινοτομία με την αυστηρή φαρμακευτική ρυθμιστική συμμόρφωση; Υπάρχει «χώρος» για ρίσκο στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία;

Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να ισορροπήσουμε την ανάγκη για ταχύτατη καινοτομία με την απαίτηση της αυστηρής τήρησης των ρυθμιστικών απαιτήσεων. Οι δύο αυτές ανάγκες, αν και φαινομενικά συγκρουόμενες, είναι αλληλένδετες και εξίσου κρίσιμες για την ασφάλεια των ασθενών και την πρόοδο της επιστήμης.

Στη DEMO ενσωματώνουμε τη ρυθμιστική συμμόρφωση στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των νέων προϊόντων, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα και ασφάλεια των φαρμάκων μας. Επιπλέον με συνεχή επιμόρφωση και προσαρμογή στα νέα ρυθμιστικά πλαίσια μειώνουμε τις καθυστερήσεις στην έγκριση των νέων προϊόντων.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, λειτουργώντας όμως σε ένα περιβάλλον όπου τα οικονομικά και ρυθμιστικά ρίσκα είναι μεγάλα. Ωστόσο η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις επενδύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές αλλά και τα προϊόντα.

Υπάρχει ελληνική «ταυτότητα» στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων ή βιοτεχνολογικών προϊόντων ή μιλάμε αποκλειστικά με διεθνείς όρους; Ποια είναι, δηλαδή, η συμβολή της εταιρείας DEMO στην ελληνική R&D σκηνή;

Η ελληνική «ταυτότητα» στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη, με ελληνικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα να συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία και παραγωγή φαρμάκων τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή αγορά.

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή υποδομή και εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό – προϋποθέσεις για την εδραίωση της χώρας ως ερευνητικό κόμβο στον φαρμακευτικό κλάδο.

Η DEMO δεν θα μπορούσε να λείπει από την ελληνική R&D σκηνή. Αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και πρωτοποριακούς «παίκτες» στην φαρμακευτική Έρευνα και Ανάπτυξη, με μία σειρά πολυεπίπεδων επενδύσεων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

Με τα δύο νέα ερευνητικά μας κέντρα, στη Θεσσαλονίκη και στον Άγιο Στέφανο, δίνουμε κίνητρα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα και φιλοδοξούμε να αλλάξουμε το αποτύπωμα της Ελλάδας στον διεθνή φαρμακευτικό κλάδο.

Είναι γνωστό ότι η εταιρεία επενδύει στη συνεργασία και δίνει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες. Έχετε στα σκαριά συνεργασίες με πανεπιστήμια ή start-ups; Τι αναζητείτε σε έναν «εξωτερικό» ερευνητικό συνεργάτη;

Πράγματι, η DEMO αποτελεί σημείο αναφοράς για τη στήριξη, επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη νέων επιστημόνων στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. Παράλληλα όμως καλλιεργούμε συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και λειτουργούμε σε στενή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η συνεργασία με τα πανεπιστήμια αποτελεί μία σημαντική πρακτική για την ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Στους ερευνητικούς μας συνεργάτες αναζητούμε πρωτίστως εξειδίκευση, επιστημονική τεχνογνωσία, προσαρμοστικότητα και αξιοπιστία. Επιπλέον είναι σημαντικό να λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τη ισχύουσα νομοθεσία, όπου είναι αυτό απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Ποιο θεωρείτε το πιο υποτιμημένο ή άγνωστο κομμάτι της δουλειάς σας; Τι δεν καταλαβαίνει ή έχει παρεξηγήσει ο κόσμος για την έρευνα στη φαρμακοβιομηχανία;

Θεωρώ ότι οι προκλήσεις και οι ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης γενοσήμων φαρμάκων ή φαρμάκων οριακής καινοτομίας δεν είναι εμφανείς στο ευρύ κοινό και πολλές φορές είναι παρεξηγημένη η ανάγκη για Έρευνα και Ανάπτυξη στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η ανάπτυξη ενός γενόσημου προϊόντος απαιτεί εκτεταμένες εργαστηριακές δοκιμές και σε πολλές περιπτώσεις κλινικές μελέτες. Επιπλέον στην ανάπτυξη κυρίως σύνθετων προϊόντων, όπως τα ενέσιμα φάρμακα βραδείας αποδέσμευσης, υπάρχουν κανονιστικά εμπόδια και αυξημένες εγκριτικές απαιτήσεις οι οποίες καθυστερούν την είσοδο των προϊόντων στην αγορά και αυξάνουν το κόστος ανάπτυξης τους.