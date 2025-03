Vodafone & WWF Ελλάς: Μαζί για ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές και λιγότερα απόβλητα

Η Vodafone ενώνει τις δυνάμεις της με το WWF Ελλάς με στόχο τη μετάβαση σε ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές και λιγότερα απόβλητα. Μέσα από την πρωτοβουλία «Together for Net Zero», η Vodafone μειώνει ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και δημιουργεί ένα νέο, πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, τα ιδιόκτητα καταστήματά της επανασχεδιάζονται με γνώμονα τη βιωσιμότητα, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν πιο πράσινες πρακτικές. Η αρχή έγινε με το πρώτο Zero Waste κατάστημα της Vodafone στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στο The Mall Athens.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Κάθε υλικό και προϊόν αξιολογείται προσεκτικά σε όλο τον κύκλο ζωής του, τα απόβλητα διαχωρίζονται στην πηγή για καλύτερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, ενώ οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης. Παράλληλα, εφαρμόζονται καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας αιχμής για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Το κατάστημα στο The Mall Athens έχει ήδη πετύχει ποσοστό εκτροπής αποβλήτων 91%, κερδίζοντας την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill από την TÜV Austria. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς το πρόγραμμα επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλα ιδιόκτητα καταστήματα Vodafone.

Όλοι μπορούμε να κάνουμε πιο βιώσιμες επιλογές

Το αποτύπωμά μας μετράει. Στην ιστοσελίδα #SwitchToGreen | Vodafone.gr, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές προτάσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην καθημερινότητα.

Για παράδειγμα, ήξερες ότι αγοράζοντας ένα ανακατασκευασμένο smartphone, μπορείς να εξοικονομήσεις περίπου 50 κιλά CO2e (ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα); Η περιβαλλοντική του επιβάρυνση είναι έως και 87% χαμηλότερη σε σύγκριση με ένα καινούργιο smartphone, ενώ παράλληλα αποτρέπεται η εξόρυξη 76,9 κιλών πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κλιματικής κρίσης.

Η ανακύκλωση κινητών δεν είναι απλώς μια οικολογική συνήθεια, αλλά μια κίνηση που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Vodafone και το WWF συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχος τη συλλογή 1 εκατομμυρίου τηλεφωνικών συσκευών για τον πλανήτη.

Κάθε παλιά συσκευή που ανακυκλώνουμε στα καταστήματα Vodafone, συμβάλλει στη μείωση εκπομπών άνθρακα και στην εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών. Επιπλέον, για κάθε συσκευή που συλλέγεται, η Vodafone προσφέρει 1 στερλίνα σε περιβαλλοντικά έργα του WWF παγκοσμίως.

Net Zero στα καταστήματα



Η μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον περνάει μέσα από δράσεις που μειώνουν δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, η Vodafone Ελλάδας καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες – συμπεριλαμβανομένου του δικτύου των ιδιόκτητων καταστημάτων – αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω εγγυήσεων προέλευσης.

Η δέσμευση για βιώσιμη λειτουργία περιλαμβάνει ακόμη την υιοθέτηση έξυπνων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως φωτιστικά LED και αυτοματοποιημένα συστήματα φωτισμού, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης με ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών στο δίκτυο των ιδιόκτητων καταστημάτων της Vodafone πραγματοποιήθηκε μέσω πιστοποιημένης αντιστάθμισης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα First Climate.

Σκοπός της Vodafone είναι να χτίζει μια βιώσιμη, αξιόπιστη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή κοινωνία για να συνδέει όλους σε ένα καλύτερο μέλλον, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους με τεχνολογικές λύσεις, προστατεύοντας τον πλανήτη και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη πελατών, εργαζομένων και των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.