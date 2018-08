Ένας άνευ προηγουμένου καύσωνας «μαστιγώνει» την Ευρώπη, την ώρα που οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες είναι δυσοίωνες. Προβλέψεις που κάνουν λόγο για θερμοκρασίες ρεκόρ, όπως σημειώνει το BBC.

Μέχρι στιγμής, το πανευρωπαϊκό ρεκόρ κατέχει η Αθήνα. Και είναι ο… διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός των 48 (!) βαθμών Κελσίου που καταγράφηκαν τον Ιούλιο 1977.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει στην Ισπανία και την Πορτογαλία συνεπικουρούμενη από μια θερμή μάζα αέρα από την Αφρική.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας σε ορισμένα τμήματα των δύο αυτών χωρών και θεωρείται πιθανό να καταρριφθεί το ευρωπαϊκό ρεκόρ 41 ετών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε προειδοποίηση μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή στην οποία αναφέρει ότι ο καύσωνας στα νοτιοδυτικά θα είναι «ιδιαίτερα έντονος και θα έχει διάρκεια».

Η πανευρωπαϊκή ιστοσελίδα, η οποία παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων Meteoalarm έχει ήδη εκδώσει «κόκκινη προειδοποίηση» (πάνω από 45 βαθμούς Κελσίου) που χαρακτηρίζει πολύ επικίνδυνη την κατάσταση για τις ανθρώπινες ζωές, για το μεγαλύτερο τμήμα της νότιας Πορτογαλίας και για την επαρχία Μπανταγιόζ στην Ισπανία.

Το εθνικό ρεκόρ για την Πορτογαλία είναι 47,4 βαθμοί Κελσίου και καταγράφηκε το 2003 στην περιοχή Αλεντέχο στα νότια. Στην Ισπανία, το αντίστοιχο καταγράφηκε μόλις πέρυσι τον Ιούλιο και είναι 47,3.

«Η Παρασκευή και το Σάββατο εκτιμάται ότι θα είναι οι θερμότερες ημέρες με μια πραγματικά μεγάλη πιθανότητα να καταρριφθούν τα ρεκόρ», ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία Meteogroup, η οποία μάλιστα επισημαίνει την πιθανότητα κατά 40% να καταρριφθεί το ρεκόρ της Αθήνας των 48 βαθμών και κατά «25-30% πιθανότητα να καταρριφθεί το αντίστοιχο πανευρωπαϊκό ρεκόρ».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας αναμένεται να παραμείνουν στους 25 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Εικόνες από την Πορτογαλία που… λιώνει

Από τις αρχές του χρόνου, ο καιρός στην Πορτογαλία ήταν αρκετά δροσερός και υγρός σε σχέση με πολλά άλλα τμήματα της Ευρώπης, αλλά η κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν οι φωτιές του 2017 που στοίχισαν τη ζωή σε 114 ανθρώπους.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας εξέδωσε προειδοποίηση για «κατάσταση συναγερμού» αυξάνοντας τα επίπεδα της ετοιμότητας στην πυροσβεστική, την αστυνομία και την υπηρεσία πρώτων βοηθειών μέχρι τις 6 Αυγούστου. Επίσης απαγόρευσε στους πολίτες να ανάβουν φωτιές και περιόρισε την πρόσβαση στα δάση.

Επίσης η κυβέρνηση εγκαινίασε ένα σύστημα προειδοποίησης με γραπτό μήνυμα στο κινητό, το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες για τυχόν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μετά την τραγωδία του περασμένου χρόνου, η οποία σημειώθηκε στη διάρκεια υπερβολικής ξηρασίας, η κυβέρνηση προσέλαβε εκατοντάδες επαγγελματίες πυροσβέστες και αύξησε δραματικά τους ελέγχους. Τον περασμένο χρόνο, οι πολύνεκρες πυρκαγιές είχαν οδηγήσει στην παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στην ιβηρική χερσόνησο ακολουθούν εβδομάδες παρατεταμένου καύσωνα ανά την Ευρώπη.

Στην Ιταλία επίσης οι τουρίστες ψάχνουν στιγμές δροσιάς… όπου βρουν

Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα, σημειώνει το BBC, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 90 ανθρώπους, ενώ η Σουηδία έχει δώσει μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες πύρινα μέτωπα, κάποια σε τόσο απομακρυσμένες περιοχές όπως ο Αρκτικός Κύκλος.

Και στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, τα υπερβολικά χαμηλά υδάτινα επίπεδα στον ποταμό Έλβα έφεραν στην επιφάνεια πυρομαχικά και χειροβομβίδες, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία προειδοποιεί τους κατοίκους ότι είναι «απαγορευμένα και επικίνδυνα».

Συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών στην Αρκτική: οι αρχές της Νορβηγίας απηύθυναν έκκληση στους οδηγούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τους ταράνδους, που κατακλύζουν τις σήραγγες, αναζητώντας εναγωνίως λίγη δροσιά.

Lots of reindeer traffic on the roads in Northern Norway today. They are lovely, gentle animals.#ChargeToTheCircle pic.twitter.com/rcBYiLZSc6

— Beth Lily (@BethLilyRace) July 31, 2018