Κόσμος

10,2 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε πίνακας του Μονέ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s

Το ρεκόρ για έργο του Γάλλου ζωγράφου κατέχει ο πίνακας «Θημωνιές» που πουλήθηκε το 2019 στη Νέα Υόρκη έναντι 110,7 εκατομμυρίων δολαρίων
Υπάλληλοι του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s με τον πίνακα «Vetheuil, Effet du Matin (1901)» του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ / REUTERS / Φωτογραφία Benoit Tessier

Έναντι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s. Σε δημοπρασία που έγινε στο Παρίσι πωλήθηκε ένας πίνακας που φιλοτέχνησε το 1901 ο Γάλλος ζωγράφος Κλοντ Μονέ, το «Βετέιγ στο πρωινό φως».

Ένας άλλος πίνακας που δημιούργησε ο ζωγράφος Κλοντ Μονέ, «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ» (1883), πουλήθηκε έναντι 6,45 εκατ. ευρώ, στην ίδια δημοπρασία του οίκου Sotheby’s.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για «ρεκόρ για έργα του Μονέ που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στη Γαλλία» από το 2000. Τη χρονιά εκείνη η Γαλλία κατήργησε το μονοπώλιο των γαλλικών οίκων στις δημοπρασίες και άνοιξε την αγορά της τέχνης στους μεγάλους οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού.

Οι δύο πίνακες βρίσκονταν επί περίπου έναν αιώνα σε ιδιωτικές συλλογές. Η αρχική εκτίμηση για το «Βετέιγ» ανερχόταν στα 6-8 εκατ. ευρώ και για τα «Νησιά» στα 3-5 εκατ. ευρώ. Ζωγραφίστηκαν με διαφορά 20 χρόνων και εικονίζουν τοπία του Σηκουάνα που απέχουν μεταξύ τους 20 χιλιόμετρα.

Το ρεκόρ για έργο του Μονέ κατέχει ο πίνακας «Θημωνιές» που πουλήθηκε το 2019 στη Νέα Υόρκη έναντι 110,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
186
106
102
85
Newsit logo
Newsit logo