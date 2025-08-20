17χρονη πούλησε σαν σκλάβο στην Μιανμάρ τον 19χρονο Κινέζο σύντροφό της

Μία ιστορία εφηβικού έρωτα, κατέληξε σε εφιάλτη για έναν 17χρονο που τον πούλησε ως σκλάβο στη Μιανμάρ η 17χρονη σύντροφός του.

Ο 19χρονος έζησε την προδοσία από την αγαπημένη του, όταν εκείνη τον πούλησε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε κύκλωμα απατεώνων στην Μιανμάρ για 100.000 γουάν (περίπου 12.000 ευρώ)

Το θύμα, υπέστη για πολλούς μήνες βασανισμούς, ήταν αναγκασμένος να είναι σκλάβος και τον άφηναν υποσιτισμένο, πριν η οικογένειά του καταφέρει να τον απελευθερώσει δίνοντας για λύτρα 350.000 γουάν (42.000 ευρώ περίπου), τον Ιούνιο.

Ο νεαρός γνώρισε για πρώτη φορά το κορίτσι σε ένα κέντρο. Η αδελφή του αργότερα την περιέγραψε ως «κραυγαλέα», επισημαίνοντας τα προκλητικά της ρούχα και τις ψεύτικες τσάντες επώνυμων σχεδιαστών. Η έφηβη καυχιόταν ότι οι γονείς της ήταν διαχειριστές επενδύσεων και μιλούσε συχνά για οικογενειακές επιχειρήσεις στη Μιανμάρ.

«Συνεχώς προσπαθούσε να δελεάσει τον αδελφό μου να πάει στη Μιανμάρ με υποσχέσεις για δουλειά», είπε η αδελφή του θύματος στην Xiaoxiang Morning Post. «Ο αδελφός μου ήταν εντελώς τυφλωμένος από τον έρωτα».

Τον Φεβρουάριο αυτού του έτους, ο ερωτευμένος 19χρονος ταξίδεψε κρυφά στη Μπανγκόκ με τη φίλη του. Λίγο μετά, οι συγγενείς του άρχισαν να υποψιάζονται, όταν φίλοι ανάρτησαν ενημερώσεις στο WeChat που τον έδειχναν κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης–Μιανμάρ.

«Άρχισε να φαίνεται ύποπτο όταν ανακαλύψαμε ότι ήταν στα σύνορα», θυμήθηκε η αδελφή του. Εκεί η φίλη του τον εγκατέλειψε, ισχυριζόμενη ότι έπρεπε να παραλάβει κάποιον. Λίγες στιγμές αργότερα, ένοπλοι άνδρες κατέσχεσαν το διαβατήριο και το τηλέφωνό του.

Για τους επόμενους τέσσερις μήνες, ο έφηβος ζούσε ως αιχμάλωτος. Οι φρουροί του ξύρισαν το κεφάλι και τον ξυλοκοπούσαν τακτικά, χτυπώντας τη μέση του με μεταλλικές ράβδους και τρυπώντας τα αυτιά του. Οι αποτυχίες να πιάσει τις ημερήσιες «ποσοστώσεις» διαδικτυακής «απάτης πληκτρολογίου» οδηγούσαν σε περαιτέρω τιμωρίες.

«Μου είπε ότι ένοπλοι τον είχαν πάρει μαζί τους», ανέφερε η αδελφή του έπειτα από ένα απελπισμένο τηλεφώνημα.

Το αγόρι φαίνεται να δούλευε 16 έως 20 ώρες την ημέρα, υπέφερε από συνεχή πείνα και έχασε πάνω από 10 κιλά. Τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι του προκάλεσαν μόνιμη απώλεια ακοής.

Μετά από μήνες αποτυχημένων προσπαθειών για την απελευθέρωσή του, η οικογένειά του κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει τα λύτρα. Αφέθηκε ελεύθερος τον Ιούνιο, τραυματισμένος ψυχολογικά μήπως απαχθεί ξανά.

Στο μεταξύ, η φίλη του συνελήφθη όταν επέστρεψε στην Κίνα από διακοπές στην Ταϊλάνδη. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και εμπορία ανθρώπων και η δίκη της έχει καθυστερήσει, αλλά αναμένεται να προχωρήσει σύντομα.

«Είναι μόλις 17 χρονών. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο κακό;» είπε η αδελφή του θύματος. «Είναι απίστευτο ότι είναι ικανή για τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις».