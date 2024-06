18 Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 1η Ιουλίου ότι 18 στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, σε επίθεση με drones της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, στόχος της επιδρομής της Χεζμπολάχ ήταν θέσεις του ισραηλινού στρατού στα υψίπεδα του Γκολάν.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Hezbollah targeting the headquarters of Division 91 in the “Branit” barracks this morning, with heavy Burqan Missiles. pic.twitter.com/U1mrcgUGeF